Ibaneis confirma publicação de cancelamento do Carnaval na sexta (7)

O decreto que cancela o Carnaval 2022, no Distrito Federal, deve ser publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (7). A informação foi confirmada pelo Governador Ibaneis Rocha ao Jornal de Brasília, na manhã desta quinta (6).

Com a nova variante da Covid-19, a Ômicron, as aglomerações costumeiras da festa causam preocupações, já que as taxas de de transmissão da Covid-19 tem aumentado desde o último mês de 2021.

A decisão acompanha ao menos 10 capitais brasileiras que também cancelaram as festas de rua. A cidade de São Paulo deve ser a próxima divulgar o cancelamento das comemorações de carnaval.

Além dos casos da variante Ômicron, o Brasil se preocupa com um surto de influenza H3N2, fator que também baseou a tomada de decisão de governadores e prefeitos.