Clima no dia da posse deve ser frio e nublado

O clima para o dia 1º de janeiro, data da posse presidencial em Brasília, deve ser de frio com muitas nuvens. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o site do Inmet, as nuvens devem cobrir o céu durante todo o dia. A temperatura não deve passar dos 27ºC, com mínima de 17ºC. Há possibilidade de chuva na parte da tarde.

A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.

Brasília já vem recebendo, nas últimas horas, milhares de apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que será empossado neste domingo (1º). As forças de segurança do Distrito Federal estimam que 300 mil pessoas passem pela Esplanada dos Ministérios. Haverá shows pela manhã e à noite; à tarde ocorrerá a cerimônia de posse.

Cronograma

A cerimônia de posse está prevista para começar às 14h20, na altura da Catedral de Brasília. Luiz Inácio deve seguir em carro aberto até o Congresso Nacional. Depois de empossados, Lula vice-presidente, Geraldo Alckmin, vão para o Palácio do Planalto, onde haverá novo discurso no parlatório para o público presente na Praça dos Três Poderes.

A Praça dos Três Poderes poderá ser acessada até 12h30, informou, na quinta-feira (29), o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo. Apenas 30 mil pessoas poderão acompanhar o rito de passagem da faixa presidencial, que não será feita pelo presidente Jair Bolsonaro.

No início da noite, o presidente promoverá um jantar de recepção às delegações estrangeiras que compareceram à posse.