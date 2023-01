CLDF terá seis blocos partidários

Os deputados que ainda não tinham se juntado a nenhum grupo se uniram para criação do maior bloco partidário da CLDF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal terá seis blocos partidários para o ano de 2023. Os deputados que ainda não tinham se juntado a nenhuma junta partidária acabaram se unindo e formando o maior grupo da casa, o “Bloco A Força da Família”, com sete políticos.

Participam dele Jaquelina Silva e Doutora Jane, do Agir, Pastor Daniel de Castro e Pepa, do PP, João Cardoso, do Avante, Rogério Morro da Cruz, do PMN, e Paula Belmonte, do Cidadania.

João Cardoso foi escolhido o líder do bloco, e Paula Belmonte, que chegou a despontar como candidata ao GDF, será a vice.

Disposição da CLDF

Os outros cinco blocos da CLDF são de menos variedade de partidos. Os deputados do PT se juntaram para formar um, os do MDB outro e os do PL um terceiro.

Já os outros dois são de partidos que se juntaram, sendo um deles o PSOL e o PSB e o outro uma junção de União Brasil, PSD e Republicanos.