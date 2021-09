CLDF pede reforço de policiamento na Esplanada

Essa seria uma medida para garantir a segurança da imprensa, de trabalhadores de órgãos públicos e de empresas localizadas na região

Com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ainda na Esplanada dos Ministério, o deputado distrital Fábio Félix (Psol) solicitou, nesta quarta-feira (08), a Secretaria da Segurança o reforço urgente do policiamento da área.

Segundo o deputado, essa seria uma medida para garantir a segurança da imprensa, de trabalhadores de órgãos públicos e de empresas localizadas na região. Nesta tarde, mais de cem caminhões ainda ocupavam a Esplanada e pressionavam a derrubada do bloqueio que dá acesso ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional.

“Recebemos notícia de agressões e ameaças praticadas por manifestantes contra jornalistas e contra um usuário do serviço público no Ministério da Saúde. É inaceitável que o governador Ibaneis faça vistas grossas para atitudes criminosas. Exigimos reforço imediato do policiamento na Esplanada para garantir a integridade física da população e o pleno exercício das instituições”, declara o parlamentar.

De acordo com documento, os jornalistas conseguiram se proteger das agressões ao buscarem abrigo no Ministério da Saúde e outros tiveram que deixar seus equipamentos na rua para conseguirem correr e se protegerem em seus carros.

Mais cedo, um grupo também teria tentado invadir o prédio da Saúde. Em nota, a Polícia Militar (PMDF) afirma ter sido acionada para verificar “uma situação envolvendo jornalistas e manifestantes”. “Quando chegamos no local, a situação foi resolvida”, diz a corporação. Ninguém foi detido.

Segundo o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF), houve notificação de pelo menos dez episódios envolvendo jornalistas, repórteres-fotográficos e repórteres-cinematográficos. Alguns deles tiveram que sair sob escolta do ato que cobriam profissionalmente. Outros, ao recorrerem às forças de segurança ainda passaram por revista policial e constrangimento.

Veja pedido:

Sei_cldf – 0531793 – Ofício by Jornal de Brasília on Scribd