CLDF libera R$ 23 mi para empresas de ônibus

Durante a última sessão na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) deste ano, nesta quarta-feira (14), deputados distritais discutiram e aprovaram o projeto de lei nº 3.059/2022, que propõe abertura de crédito para empresas de transportes.

Com isso, houve a abertura de crédito de R$ 26 milhões, o que possibilita ao Governo do DF (GDF) o repassar R$ 23 milhões às empresas. Os outros R$ 3 milhões serão destinados à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab).

Além desse projeto, o de nº 3.058/2022, de autoria do Poder Executivo, também foi aprovado pelos parlamentares. Este projeto também abre crédito no Orçamento, dessa vez para a Companhia de Metrô e para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no valor de R$ 7 milhões.