Centro de Juventude celebra graduação de alunos em muay thai, na Estrutural

O esporte tornou-se um grande aliado no resgate de jovens, auxiliando também na formação de atletas de alto rendimento

Atletas de muay thai do Centro de Juventude (CJ), da Secretaria de Juventude (Sejuv) se reúnem no sábado (17), no Centro Olímpico da Estrutural, a partir das 9h, para a cerimônia de graduação no esporte. São 89 alunos que vão receber o diploma, em evento que terá apresentações culturais gratuitas para toda a comunidade. Durante a solenidade, cada formando receberá o kruang – corda trançada colocada no braço – com a cor e a categoria que identificam seu nível de aprendizado.

Sob o comando do mestre Cosme Pereira, os jovens têm a oportunidade de desenvolver habilidades que vão além do esporte, como respeito, disciplina, confiança, autocontrole e trabalho em equipe. “A graduação é a evolução de cada atleta”, resume o professor. “Por meio do esporte, muitos desses jovens se encontraram, profissional e pessoalmente”.

Os treinos no CJ resultaram na capacitação de atletas de alto rendimento que compõem a equipe do Juventude Team. Após participar de 38 campeonatos em Brasília, Goiás e São Paulo, o time coleciona 24 troféus em categorias amadoras e profissionais.

“Se não fosse o Centro de Juventude, eu não estaria realizando esse sonho”, comemora o recordista William Santos, que já ganhou oito medalhas. “Agradeço a todos os envolvidos. Tenho certeza de que juntos vamos resgatar mais jovens das ruas e revelar talentos”. A secretária de Juventude, Leila Ornelas, reforça: “Promover dignidade aos nossos jovens é o nosso objetivo principal”.

Os CJs

Atualmente, o DF possui cinco unidades do CJ, localizadas nas regiões administrativas da Estrutural, Ceilândia, Samambaia Norte, Samambaia Sul e Recanto das Emas.

O espaço é destinado a jovens de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, oferecendo gratuitamente atividades nas áreas de educação, capacitação e qualificação profissional, empreendedorismo, desenvolvimento socioemocional, esporte, cultura e lazer, além de atendimento com equipe multidisciplinar de profissionais.

“Os centros de juventude possibilitam que cada jovem possa encontrar o seu espaço no mundo, seja no empreendedorismo, seja se qualificando para entrar no mercado de trabalho, pelo teatro e também pelo esporte”, resume a titular da Sejuv.

“Acompanhar a transformação na vida desses jovens nos incentiva ainda mais a continuar com a promoção de políticas públicas e projetos pela juventude do DF”, afirma a diretora-presidente da Iecap Agência de Transformação Social, entidade que coordena as unidades do CJ de Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte. “Com as oficinas e cursos gratuitos, eles enxergam novas possibilidades de futuro”. Nos últimos cinco anos, essas três unidades já formaram mais de 16 mil jovens, além de registrar cerca de 200 mil atendimentos diretos à comunidade.

Graduação de muay thai do Centro de Juventude da Estrutural

→ Sábado (17), das 9h às 12h, no Centro Olímpico da Estrutural – SCIA, Área Especial 2, Setor Norte

→ Programação: apresentações de violão, teatro e break dance, batalha de rima e entrega dos diplomas

→ Evento aberto à comunidade.

Com informações da Agência Brasília