Na Hora do Gama será reinaugurado em janeiro de 2023

Unidade temporária, no Estádio Bezerrão, está realizando atendimento ao público das 7h30 às 19h, de segunda a sexta-feira

A reinauguração da unidade do Na Hora localizada no Gama já tem data marcada: 16 de janeiro de 2023. Nos últimos meses, a instalação esteve fechada para reforma. O atendimento ao público está sendo realizado no Estádio Bezerrão, das 7h30 às 19h, de segunda a sexta-feira.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, explica que população do Gama terá um espaço moderno e confortável. “Os cidadãos poderão contar com um atendimento ágil e de qualidade, pois o projeto de revitalização foi pensado no bem-estar dos gamenses”, ressalta a gestora da pasta.

A unidade temporária montada no Estádio Walmir Campelo Bezerra – Bezerrão, será desativada no dia 9 de janeiro de 2023 para a troca de instalações e estrutura de tecnologia da unidade revitalizada. Para conferir todos os serviços presenciais e digitais disponíveis, acesse o site do Na Hora – https://www.nahora.df.gov.br.

Serviço

Reinauguração Na Hora do Gama

– Dia: 16 de janeiro de 2023

– Local: Gama Shopping

– Endereço: EQ 55/56, AE Leste, St. Central – Gama, Brasília

Com informações da Agência Brasília