CLDF homenageia mulheres da segurança pública

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou, nesta segunda-feira (06), uma sessão solene em homenagem às mulheres que atuam na segurança pública da capital. A cerimônia, comandada pelo deputado distrital Roosevelt Vilela, foi uma comemoração da Casa ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (08).

A solenidade contou com a participação da governadora em exercício Celina Leão (PP). “A nossa segurança pública ainda não tem o número de mulheres que deveria ter”, apontou a mandatária.

“Podemos dividir espaço com os homens para termos uma sociedade mais igualitária”. Em discurso, a governadora em exercício sugeriu a criação de um prêmio que leve o nome de Marizelli Armelinda Dias, bombeira que morreu em ação de combate a incêndio há três anos, em Taguatinga.

O deputado Vilela ressaltou que acompanha a trajetória das mulheres na segurança pública. E que o trabalho das servidoras femininas da área deve ser valorizado. “Todos sabemos da luta delas no combate ao preconceito, ao assédio de um modo geral”, comentou. “Elas são vitoriosas. Temos que ressaltar o papel delas dentro das forças de segurança de modo geral”.

Também esteve presente no plenário da Casa a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, que celebrou a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo na luta pela segurança das mulheres. “A pauta feminina não deve ser exclusivamente da nossa pasta. É de toda a sociedade”, afirmou. “A história da mulher tem que ser contada em páginas que vão muito além das policiais”.

Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, a coronel Mônica de Mesquita aproveitou o discurso para enaltecer as mulheres da segurança pública do DF. “Todas elas têm as características que mais admiramos: garra, fibra, resiliência, cuidado e disposição”, enumerou. “Meu maior desejo é que, cada vez mais, possamos estar presentes nessa área e ter voz, no Distrito Federal e no Brasil”.

As informações são da Agência Brasília