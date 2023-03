Vem aí mais uma feira de adoção de cães e gatos

Evento ocorre no dia 11 de março, com bichinhos para doação e arrecadação de tapete higiênico, areia e ração. Haverá também vacinação antirrábica

O Boulevard Shopping Brasília, em parceria com o Projeto Acalanto, realizam, neste sábado (11), mais uma feira de adoção de animais que foram abandonados na rua pelos seus antigos donos e resgatados pelo projeto. O evento começa às 11h e vai até as 18h.

Para poder fazer a adoção o interessado precisa apresentar alguns documentos básicos entre eles identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por entrevista e preencher o Acordo de Adoção se comprometendo a cuidar do animal. Além da adoção, quem participar do evento pode contribuir ainda mais com a iniciativa doando tapete higiênico, areia e ração para o Projeto Acalanto.

E ainda, no mesmo dia, em parceria com a Vigilância Ambiental em Saúde (Zoonoses), o shopping realiza a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos, das 10h às 17h. É necessário somente o comparecimento dos bichinhos junto com o cartão de vacinação, durante o período da ação.

Sobre o Projeto Acalanto

O Projeto Acalanto é um grupo de protetores independentes que cuidam, zelam e promovem a adoção de centenas de animais em Brasília, principalmente cães e gatos que são resgatados das ruas. A iniciativa conta com mais de 30 voluntários que mês a mês necessitam de doações, principalmente de ração para poder manter os animais até que eles sejam adotados.

Serviço

Feira de adoção de cães e gatos

Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte), estacionamento coberto no subsolo, em frente à Alameda de Serviços

Quando: sábado, 11 de março

Horário: 11h às 18h

Para mais informações: @boulevardshoppingbrasília e @projetoacalantodf