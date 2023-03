Crédito do vale-transporte é tema de reunião entre deputados distritais e GDF

Além dos parlamentares distritais, os secretários da Casa Civil, Gustavo Rocha, e Mobilidade, Valter Casimiro, também estiveram presentes

Juntamente com o secretário de Mobilidade Valter Casimiro e o secretário da Casa Civil Gustavo Malta, os deputados distritais se reuniram na manhã desta segunda-feira (6) para debater sobre os créditos do vale transporte.

O momento serviu para que o presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da CLDF, o deputado distrital Max Maciel, solicitasse mais informações à Semob. A medida, segundo o parlamentar, vai auxiliar a Comissão a entender a real situação dos créditos do vale transporte. “A Semob ficou de enviar uma nova proposta aos parlamentares até esta sexta (10). E, na próxima segunda (13), nos reuniremos novamente para bater o martelo. Estamos lutando para garantir o melhor para a população”, argumentou.

O GDF, na quarta-feira (1), adiou o confisco de créditos dos cartões do transporte público por 30 dias, durante uma sessão no plenário da Câmara Legislativa do DF. Os deputados distritais aprovaram um requerimento protocolado por Max Maciel, colocando para tramitar em regime de urgência o Projeto de Decreto Legislativo (PDL), que suspende o decreto do GDF que confisca os valores dos cartões de transporte público.

Com a aprovação da medida, deputados oposicionistas queriam também a votação do PDL, uma vez que os créditos dos cartões seriam confiscados a partir do dia 2 deste mês, no entanto, encontraram resistência da base governista.

De acordo com o presidente da CLDF, o deputado distrital Wellington Luiz (MDB), houve um contato com o secretário da Semob, e ele garantiu que o GDF adiaria o confisco dos valores dos cartões. “Até o dia 2 de abril não haverá nenhum saque dos créditos dos cartões”, afirmou o presidente durante a sessão.

A proposta confisca o dinheiro dos passageiros que está parado há mais de um ano nos cartões de transporte público. De acordo com a Semob, são mais de R$ 75 milhões parados nos cartões. A nova regra vale para ônibus, metrô e BRT.

Também participaram da reunião os deputados distritais Fábio Félix (PSol), Gabriel Magno (PT), Martins Machado (Republicanos), Paula Belmonte (Cidadania), Thiago Manzoni (PL), o líder do governo Robério Negreiros (PSD), o presidente da CLDF Wellington Luiz (MDB) e o vice Ricardo Vale (PT).

Com a aprovação, que se encontra em regime de urgência, o PDL irá tramitar de maneira mais rápida na Casa. “A matéria necessita de urgência pois o usuário do transporte público deve ter o direito de decidir a melhor maneira de usar os créditos disponíveis nos cartões”, declarou Max Maciel. “A ação, sem uma ampla discussão nesta Casa e sem a participação da população, torna-se um sequestro monetário do investimento feito pelo usuário”, completou o parlamentar.