CLDF homenageia Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) irá celebrar, nesta terça-feira (21), o Dia Internacional de Solidariedade do Povo Palestino. O objetivo do evento, proposto pelo vice-presidente da Casa, o deputado distrital Ricardo Vale (PT), é dar visibilidade a injustiça sofrida pela comunidade com a não criação do Estado Palestino

Em 1947, a Assembleia da ONU recomendou a partilha da Palestina em dois Estados: Israel e Palestina. Entretanto, o segundo nunca foi criado, o que para o deputado Ricardo Vale é a negativa de um direito universal de um povo ao seu território.

“Ao criar o Estado de Israel e deixar os palestinos em uma situação de marginalidade se perpetuou uma escalada de violência que afeta a região a décadas e, hoje, estamos assistindo um povo ser dizimado pelos ataques desproporcionais de Israel que não poupam hospitais ou crianças. Então, eventos como esse, em que podemos discutir o tema e denunciar tais barbaridades são necessários e urgentes”, destaca o parlamentar.

No requerimento da sessão solene, o distrital ressalta que a existência do Estado da Palestina não representa ameaça alguma à existência do Estado de Israel, apenas cumpre a mesma resolução da ONU que beneficiou o povo judeu. O parlamentar também se solidariza com os palestinos que estão espalhados pelo mundo, parte deles no Brasil, e que sonham em ter um território seguro para voltar. “A luta milenar dos palestinos por um território merece o apoio de toda a comunidade internacional e, por isso, cremos importante criar uma frente parlamentar em defesa do povo palestino, a fim de que possamos entender a história e a cultura desse povo e, assim contribuir na sua luta histórica por um território para seu povo”, finaliza Vale.