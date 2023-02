CLDF debate prejuízos dos atos golpistas

A Comissão Geral contará com a presença do presidente do Iphan, técnicos do Instituto e de representantes dos Três Poderes

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) irá realizar, na próxima quinta-feira (16), um debate sobre os prejuízos decorrentes do ato antidemocráticos ocorrido em 8 de janeiro, em Brasília. "O cálculo dos danos ao patrimônio é fundamental para termos a dimensão material, além da política, da nocividade desses ataques. Esse debate também vai ajudar a pautar os trabalhos da CPI dos Atos Golpistas", afirma o deputado distrital Fábio Felix (PSOL).

Adolescente é preso por roubos na 26 de Setembro A Comissão Geral, proposta por Felix, contará com a presença do presidente do Iphan, Leandro Grass, de técnicos do Instituto e de representantes dos três poderes atingidos pelos ataques, que apresentarão um panorama dos estragos causados. “Precisamos chegar aos financiadores, às autoridades e a todas as pessoas envolvidas nessa trama golpista para que paguem pelos ataques à Democracia e pelos prejuízos causados ao nosso patrimônio público, histórico e cultural”, finalizou o distrital