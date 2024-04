CLDF aprova R$ 28,4 mi para educadores sociais voluntários e Fundo Antidrogas

Deputados distritais aprovaram a abertura de crédito adicional ao Orçamento do Distrito Federal, no valor de R$ 31,9 milhões, na sessão desta terça-feira (23). O montante está previsto no projeto de lei nº 1.042/2024, do Executivo, que destina R$ 26,4 milhões para o custeio de educadores sociais voluntários; R$ 2,6 mi para o Fundo de Segurança Pública do DF, e R$ 2 mi para o Fundo Antidrogas.

Do total, também serão destinados R$ R$ 750 mil para o Fundo de Combate à Corrupção do DF, e R$ 100 mil para o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF (INAS).

Ao PL do governo, foram apresentadas, ainda, 205 emendas parlamentares, a maioria foi acatada. Elas remanejam recursos entre as mais diversas áreas, com o intuito de contemplar os projetos prioritários.

*Com informações de Denise Caputo – Agência CLDF