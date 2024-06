CLDF aprova projeto que reconhece animais como seres sencientes

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou nesta terça-feira (25), em primeiro e segundo turnos, o projeto de lei 1.670/2021, de autoria do deputado Daniel Donizet (MDB), que reconhece os animais não humanos como seres sencientes, passíveis de dor e sofrimento.

O objetivo do projeto é garantir tutela jurisdicional em caso de violação dos direitos dos animais.

De acordo com o texto do PL, fica “vedado o tratamento dos animais não humanos como coisa”. O projeto segue para sanção ou veto do governador.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF