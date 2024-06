CLDF aprova criação do canal de denúncia “Mulher não se cale”

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou nesta terça-feira (25), o projeto de lei 977/2024, de autoria do deputado Wellington Luiz (MDB), que cria a ferramenta “Mulher não se cale” a fim de facilitar e incentivar a denúncia de violência contra a mulher no Distrito Federal.

A ferramenta deverá ser disponibilizada nas páginas iniciais dos sites e aplicativos da administração direta, autárquica e fundacional do DF e deverá garantir o acesso direto aos canais de denúncia da Polícia Militar, Polícia Civil e Central de Atendimento à Mulher.

O projeto foi aprovado em primeiro e segundo turnos e segue para sanção ou veto do governador Ibaneis Rocha (MDB).

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF