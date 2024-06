CLDF aprova criação da assistência odontológica para servidores do DF

Foi aprovado, em primeiro e segundo turnos, na sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) desta terça-feira (25), o projeto de lei 1.147/2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a instituição de assistência odontológica aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do DF.

O projeto, meramente autorizativo, permite ao GDF implementar e regulamentar a instituição da assistência odontológica via decreto. O projeto agora segue para sanção ou veto do governador Ibaneis Rocha (MDB).

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF