CLDF aprova “Abrigo Amigo” para aumentar segurança em pontos de ônibus do DF

Nesta terça-feira (25), os deputados distritais da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovaram um projeto que dá aos usuários do transporte público um reforço na segurança enquanto esperam os ônibus no período noturno.

Trata-se do programa “Abrigo Amigo”, previsto no projeto de lei nº 1.047/2024.

A iniciativa consiste, na prática, na instalação de totens com tecnologia de comunicação para a interação, em tempo real, entre os usuários e uma central de atendimento que vai oferecer suporte e companhia durante o período de espera do ônibus.

O autor da proposta, deputado Iolando (MDB), aponta que o projeto foi pensado para oferecer mais segurança, principalmente, para as mulheres. Segundo informou, iniciativas semelhantes já foram implementadas, com sucesso, em outras cidades do Brasil, como São Paulo (SP), Campinas (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com o texto, os totens serão instalados em paradas estratégicas, permitindo a interação instantânea sempre que o cidadão sentir necessidade. Os pontos serão escolhidos com base em critérios de demanda, vulnerabilidade e segurança, a partir de determinação dos órgãos de segurança do GDF.

Ainda segundo o projeto, os totens dos “abrigos amigos” funcionarão das 20h às 5h, horário em que a vulnerabilidade dos usuários costuma ser maior. Ao longo do dia, as telas funcionarão como espaço para anúncios publicitários.

*Com informações de Denise Caputo – Agência CLDF