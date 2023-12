Cirurgião do HBDF toma posse em academia internacional de cirurgia

O médico Rodrigo Caselli Belém é um dos 63 novos membros da Academia de Mestres Cirurgiões Educadores do Colégio Americano de Cirurgiões, nos Estados Unidos

Entre os 63 novos membros da renomada Academia de Mestres Cirurgiões Educadores do Colégio Americano de Cirurgiões, localizada em Chicago, nos Estados Unidos, está o cirurgião de trauma do Serviço de Cirurgia do Trauma e supervisor do Programa de Residência em Cirurgia do Trauma do Hospital de Base do Distrito Federal, Rodrigo Caselli Belém.

A Academia de Mestres Cirurgiões, reconhecida como uma das instituições mais respeitadas e influentes no campo cirúrgico global, tem como missão impulsionar avanços nos programas educacionais e objetivos voltados para a promoção da ciência e prática cirúrgicas. Os membros comprometem-se a promover a troca de ideias inovadoras, colaboração entre profissionais, apoiar o desenvolvimento e reconhecimento do corpo docente, bem como enfatizar a importância da educação cirúrgica ao longo da vida.

“Para mim, é uma grande honra e motivo de orgulho pessoal e profissional ser representante do Hospital de Base nesse seleto grupo. Este reconhecimento é fruto de mais de uma década dedicada ao trabalho junto aos profissionais do Serviço de Cirurgia do Trauma”, afirma o cirurgião.

Referência nacional

O Hospital de Base do Distrito Federal, por meio do seu Centro de Trauma, tem se destacado como uma referência nacional na formação profissional. Caselli destaca o papel fundamental desempenhado pela instituição na formação de profissionais, especialmente residentes e internos. Ele enfatiza que o Centro de Trauma é uma referência não apenas local, mas também nacional, proporcionando cenários de ensino e programas educacionais que contribuem significativamente para a melhoria da assistência aos pacientes traumatizados.

Além disso, o cirurgião compartilhou as novas iniciativas em curso, com o apoio da Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa e do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). O HBDF está iniciando a implementação de um grupo de pesquisa exclusivamente dedicado à Cirurgia do Trauma, visando aprimorar ainda mais o corpo clínico e os alunos com o objetivo de elevar os padrões de ensino e assistência aos pacientes traumatizados.

