Cine Brasília terá gestão compartilhada

Secretaria de Cultura publicou nesta terça (26) edital de chamamento público buscando entidades da sociedade civil para celebrar a parceria

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou nesta terça-feira (26) um edital de chamamento público buscando organizações da sociedade civil para celebrar parceria. O objetivo é criar uma gestão compartilhada para o Cine Brasília, localizado na 106/107 Sul.

A gestão compartilhada ocorrerá pelo período de 14 meses. A Secretaria poderá disponibilizar até R$ 2 milhões para o projeto, de acordo com a Lei Orçamentária Anual. Os recursos serão repassados em uma só parcela após assinatura do termo de colaboração entre a empresa e a Secec.

As entidades interessadas deverão preencher ficha de inscrição e proposta disponíveis no site da Secec e enviar para o e-mail [email protected], a partir de amanhã (27), com o assunto “PROGRAMAÇÃO E GESTÃO COMPARTILHADA DO CINE BRASÍLIA”. As propostas serão recebidas até às 18h do dia 25 de novembro. Cada arquivo deverá ter, no máximo, 20 mb.

A Secec divulgará o nome da empresa escolhida até o dia 28 de novembro. Haverá cinco dias disponíveis para imposição de recursos e, em seguida, a entidade selecionada será oficializada como a parceira da Secretaria.