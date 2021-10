Sete regiões do DF sem energia nesta terça (26)

A medida visa a segurança das equipes que estarão trabalhando no local e também da população em geral

Nesta terça-feira (26), sete regiões administrativas do Distrito Federal receberão serviços na rede elétrica e o fornecimento de energia será temporariamente interrompido. A medida visa a segurança das equipes que estarão trabalhando no local e também da população em geral.

Em Santa Maria, o desligamento está previsto para durar das 8h30 às 13h30, para manutenção preventiva com troca de poste. Serão afetados os conjuntos A ao D da QR 216.

No Lago Sul, o serviço será dividido em dois turnos. Das 8h30 às 13h30, será no Condomínio Quintas do Sol, Quadra 1, conjuntos B ao D, para obra de substituição de rede nua para rede compacta protegida. À tarde, das 14h30 às 17h, o desligamento será na QI 13, conjunto 13, para manutenção preventiva com substituição de transformador.

A partir das 9h, cinco regiões ficam sem energia. A Chácara 120B de Vicente Pires terá interrupção até 16h, para remanejamento de rede. Em Planaltina, vai até 14h30, nos núcleos rurais Rajadinha I e II, para poda de árvores. Na chácara Santa Luzia, no Sol Nascente, a interrupção dura até 14h, para troca de poste. Em Sobradinho, até as 16h, para troca de componentes na rede elétrica nas quadras 1, 3 e 6. E, por fim, no Bloco A da 402/403 da Asa Norte, até 13h, para poda de árvores.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Com informações da Agência Brasília