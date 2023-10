Cinco pessoas ficam feridas em incêndio em Ceilândia

O grupo havia ficado preso dentro da casa devido a diversas grandes que cercavam a residência e foram salvos por vizinhos

Seis pessoas ficaram feridas após um incêndio atingir uma casa no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, próximo a BR-070, em Ceilândia, na manhã desta quarta-feira (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, os militares encontraram cinco pessoas já do lado de fora da casa, que já havia tido grande parte consumida pelas chamas.

O grupo havia ficado preso dentro da casa devido a diversas grandes que cercavam a residência e foram salvos por vizinhos. Dos cinco cômodos, três foram atingidos pelo fogo.

Ainda de acordo com a corporação, a primeira pessoa, identificada como W.E.V., de 32 anos, apresentava dificuldade respiratória, queimaduras de 1º e 2º grau na cabeça, pescoço, braços, faco e vias aéreas. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

Um segundo homem, identificado apenas como C.R.C.G, de 32 anos, teve cerca de 40% do seu corpo queimado, como costas, braço, pernas e rosto. Ele foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) consciente e agitado.

Uma mulher, identificada apenas como M.B.S., de 31 anos, apresentava queimaduras de 1º grau no tórax, dificuldade respiratória e dor de cabeça e foi encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Outra mulher, identificada apenas como E.E.V, de 26 anos, apresentava dificuldade respiratória, sensação de queimação nas vias aéreas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O terceiro homem, identificado apenas como J.R.S., de 46 anos, que se queixava de desconforto respiratório e dor de cabeça, foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Além desses, uma sexta pessoa ferida havia ido para o hospital por meios próprios.

Segundo o CBMDF, a perícia de incêndio foi acionada para investigar o caso. Após o combate às chamas, o imóvel ficou aos cuidados de familiares do proprietário.