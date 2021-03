Cinco cidades sem luz para obras de melhorias na rede

Nesta quarta-feira (17), os serviços de compactação do sistema de alta tensão e poda de árvores suspendem o fornecimento de energia

Cinco regiões do Distrito Federal receberão serviços de melhorias na rede elétrica, nesta quarta-feira (17). Equipes da CEB Distribuição estarão em Taguatinga, Sudoeste, Planaltina, Vicente Pires e Sobradinho, a partir das 8h. Durante a execução dos trabalhos, será preciso interromper o fornecimento de energia em alguns endereços.

A primeira a receber as equipes será Taguatinga, onde as equipes deverão endireitar um poste. Com isso, o corte temporário de energia será na QNL 23, de 8h às 13h, afetando os conjuntos A a J e os lotes ímpares dos blocos H, I e J.

A partir das 8h e até as 16h30, serviços de melhorias na rede serão executados no Sudoeste, deixando sem energia a Quadra 303, Bloco B. E entre 8h40 e 16h, uma poda de árvores exigirá o desligamento no Núcleo Rural PAD, módulo B-21.

Em Vicente Pires, a substituição dos condutores elétricos que transportam a energia de rede de baixa tensão por outros condutores com maior capacidade de condução de corrente será feita na Colônia Agrícola Samambaia, deixando sem energia os lotes 1 a 32-B da Chácara 53, de 8h40 às 16h30.

No mesmo horário, três localidades de Sobradinho ficarão sem energia em razão de uma compactação de rede de alta tensão: Vila Dnocs; Setor de Grandes Áreas (NR2, lote 3; BR-020 e Área Especial 3); e Setor de Expansão Econômica de Sobradinho, nas quadras 1 (lotes 4 a 22), 2 (lotes 1 a 36), 4, 5 (lotes 1 a 30), 6 (lotes 1 a 21), 7 (lotes 1 a 30), 8 (lotes 10 a 18) e, totalmente, as quadras 9 a 12.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.