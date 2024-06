CIL de Samambaia recebe prêmio por boas práticas do ensino da língua espanhola

O Centro Interescolar de Línguas de Samambaia recebeu um prêmio do governo espanhol pelas boas práticas que a unidade desenvolve com o ensino da língua espanhola. A unidade conquistou o segundo lugar da categoria Centros de Línguas na edição de 2023 do concurso “Colegio del Año en Español”. A premiação, que ocorre desde 2019, é promovida pelo Departamento de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil, em colaboração com o Colégio Miguel de Cervantes de São Paulo.

O objetivo principal é reconhecer e premiar o compromisso de escolas e dos centros educacionais de línguas com o ensino do espanhol e as boas práticas dos professores do Brasil que contribuem para difundir o espanhol e melhorar a qualidade do ensino no país.

Ao todo, o concurso é dividido em três categorias: Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Centros de Línguas. Cada categoria elege as três melhores unidades de ensino, dentre escolas públicas ou privadas, e centros de línguas do país. O CIL de Samambaia foi a única escola/Centro de Línguas do DF a figurar dentre os melhores do país, nesta edição do concurso.

A cerimônia de premiação ocorreu em abril deste ano, em São Paulo, e a diretora e professora de espanhol do CIL Samambaia, Giuliana Evangelista, representou a unidade no evento. Para ela, o reconhecimento passa pela criatividade dos professores e o bom trabalho que a unidade desempenha com diferentes projetos.

Dentre eles, a docente destaca as atividades literárias, que acontecem duas vezes por ano, em que os alunos criam vídeos, participam de concursos criados pela própria escola, fazem desenhos, pinturas e mini-livros.

Para estar entre as melhores escolas do Brasil, os alunos e professores do CIL de Samambaia passam por uma entrevista com representantes do governo espanhol. Nesse momento, eles avaliam a desenvoltura dos alunos, o domínio e vocabulário, dentre outros aspectos.

“Depois da chegada da escola entre os cinco finalistas, houve uma entrevista com os professores de espanhol, direção e alunos. Nossos alunos nos representaram super bem, falando em bom espanhol o que gostavam da escola e como o espanhol os ajudava”, conta a diretora.

Excelência

Como prêmio, a escola recebe um tratamento especial por parte do governo espanhol, sendo beneficiada com livros, cursos para os professores, licenças digitais de aplicativos educacionais, além de assessoria e incentivos para que mantenha o padrão de qualidade.

A diretora conta que o prêmio ajudou a melhorar a autoestima dos alunos. “Os nosso alunos se mostram orgulhosos de estudarem em uma escola premiada. Notamos que os alunos de espanhol têm buscado aprender mais, não só o básico. Inclusive recebemos recentemente uma parceria de extensão com a Universidade de Brasília, em que muitos dos alunos envolvidos com o concurso Colegio del Año estão participando porque querem manter o excelente padrão de ensino-aprendizagem“, contou.

CILs no DF

A rede pública do DF oferece atualmente 17 Centros Interescolares de Língua, onde os estudantes podem aprender inglês, espanhol, francês e japonês e alemão, no contraturno das aulas regulares, com aulas e projetos inovadores. De acordo com o Censo Escolar 2023, 53.634 alunos frequentam aulas nos CILs.

As vagas para os CILs são ofertadas duas vezes ao ano. O prazo de inscrição e as vagas para acesso são amplamente divulgadas no site da SEEDF. No ato da inscrição, o interessado pode escolher até quatro unidades do CIL e quatro opções de idioma. Vale destacar que o estudante precisa optar para vaga no turno contrário ao que estuda no ensino regular. As vagas são preenchidas mediante sorteio.

*Com informações de Soraia Cantanhede, da SEEDF