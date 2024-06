Mutirão recolhe 20 toneladas de entulho no Guará II

Mais de 20 toneladas de inservíveis e entulhos ao redor da recém-criada QE 60 foram removidos pelas equipes da Administração Regional do Guará. A ação, finalizada nesta quarta-feira (19), atendeu um pedido da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e foi executada por colaboradores da Divisão de Obras.

Entre os itens recolhidos estavam galhos secos, restos de obras e uma grande quantidade de lixo descartada de forma irregular na região, que fica entre a QE 46 e o Setor de Postos, Motéis e Concessionárias (SPMS). A ação teve apoio de reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), reunindo uma pá carregadeira e dois caminhões-caçamba.

“Temos trabalhado diuturnamente para atender as demandas da população e atuado de forma conjunta com os demais órgãos do Governo do Distrito Federal e seguimos, juntos, em busca de um Guará cada vez melhor”, afirmou o administrador regional do Guará, Artur Nogueira.

A região administrativa conta com dois papa-entulhos para receber resíduos sólidos, materiais recicláveis e embalagens de vidro, entre outros objetos. Os equipamentos ficam na SRIA, QE 25, Área Especial do Cave, e na Avenida Contorno, Lote A, Área Especial 10.

Demandas para recolhimento de inservíveis e móveis velhos podem ser registradas na Ouvidoria do GDF, por meio do telefone 162 ou no site ParticipaDF.

*Com informações da Agência Brasília