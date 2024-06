Ciclista morre após sofrer parada cardíaca na FLONA

Na manhã deste sábado (29), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a emergência, mobilizando 02 viaturas e uma aeronave de resgate. O incidente ocorreu na sede da Floresta Nacional de Brasília-DF (FLONA).

Ao chegarem ao local, a equipe de socorro encontrou os brigadistas da FLONA tentando reanimar o senhor A. M. N., de 49 anos, que estava em parada cardiorrespiratória. As equipes do CBMDF assumiram a situação e prosseguiram com os procedimentos de ressuscitação. A aeronave de resgate, com médicos do CBMDF a bordo, também prestou assistência.

Após aproximadamente uma hora de esforços de reanimação, lamentavelmente, a vítima não apresentou resposta, e seu falecimento foi confirmado no local pela médica do SAMU 119, que colaborou no atendimento.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para investigar o ocorrido.