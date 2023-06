Ciclista fica gravemente ferido após bater em carro

A equipe encontrou o ciclista com múltiplos traumas, com traumatismo cranioencefálico e em parada cardiorrespiratória

Um ciclista ficou gravemente ferido após colidir, na tarde desta sexta-feira (16), contra um carro no Eixão Norte, próximo ao Buraco do Tatu.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o ciclista, de 53 anos, inconsciente, com múltiplos traumas, com traumatismo cranioencefálico e em parada cardiorrespiratória.

Ao chegar no Hospital de Base (IHBB), ele foi encaminhado para a sala vermelha em protocolo de reanimação cardiopulmonar.

O motorista do carro não se feriu. A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada.