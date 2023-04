Ciclista fica gravemente ferida após acidente com passageiro de uber

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada para o hospital em estado grave

Uma ciclista foi gravemente ferida após o passageiro de uber abrir a porta do veículo enquanto ela passava pela faixa de ciclista. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (27), por volta das 7h30, na Avenida das Araucárias, em Águas Claras.

O passageiro, de 18 anos, estuda no Colégio próximo ao local do acidente, e decidiu descer do carro quando o trânsito parou. Foi neste momento que ele abriu a porta do veículo e a ciclista bateu.

O jovem, saiu correndo e se escondeu no Colégio Olimpo após o acidente. Segundo informações, a vítima estava na faixa de ciclista e não teria cometido nenhum equívoco para que acontecesse a situação.