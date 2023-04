Acidente no Eixão Norte deixa uma pessoa ferida e impacta o trânsito

Enquanto os bombeiros prestavam o atendimento, o trânsito no local ficou bem afetado, com apenas a faixa da direita liberada para os carros

Na manhã desta quinta-feira (27), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi chamado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no Eixão Norte, na altura da 103 sentido Rodoviária, envolvendo quatro veículos.

Os quatro carros se envolveram em um engavetamento, e a motorista de um deles precisou receber o protocolo de trauma por parte dos bombeiros. Ela estava consciente e orientada, mas foi imobilizada para ser transportada ao hospital em segurança.

Enquanto os bombeiros prestavam o atendimento, onde foram utilizadas três viaturas, o trânsito no local ficou bem afetado, com apenas a faixa da direita do Eixão liberada para os carros.