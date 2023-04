Ciclista fica ferido após colisão entre moto e bicicleta na BR-070

O ciclista foi atendido pelos bombeiros e precisou ser transportado ao Hospital regional de Taguatinga (HRT)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado após uma colisão entre uma moto e uma bicicleta na manhã desta quarta-feira (26) às 06h22 na BR 070, próximo ao Setor H Norte em Taguatinga.

O condutor da moto nada sofreu, no entanto, o ciclista foi atendido pelos bombeiros e precisou ser transportado ao Hospital regional de Taguatinga (HRT). Estava consciente e orientado, apresentando uma lesão no ombro esquerdo e suspeita de fratura na Pelve.

Uma das faixas da via precisou ser interditada para a realização do atendimento à vítima, o que causou impacto considerável no trânsito.