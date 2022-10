Ciclista bate em caminhão na Hélio Prates

O homem foi imobilizado e transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O motorista do caminhão não se feriu

Um ciclista bateu contra a traseira de um caminhão na Hélio Prates, em Taguatinga, na tarde desta sexta-feira (21).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe chegou ao local, a vítima, identificada apenas como J.A.A, de 40 anos, estava deitado no chão, alegando dor intensa no tórax, onde apresentava afundamento do local.

O homem foi imobilizado e transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O motorista do caminhão não se feriu.