Chuva: Terça de Carnaval com ocorrências pelo DF

O CBMDF atendeu as ocorrências empregando viaturas dos Grupamentos da Asa Norte, Asa Sul, Lago Sul, Vila planalto, Sobradinho e Candangolandia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a várias chamadas por acidentes e pane de veículos em virtude da forte chuva que caiu em todo o Distrito Federal. Além das ocorrências, os bombeiros tiveram problemas com quedas de árvores.

O CBMDF atendeu as ocorrências empregando viaturas dos Grupamentos da Asa Norte, Asa Sul, Lago Sul, Vila planalto, Sobradinho e Candangolandia.

Publicidade

Alagamentos ocorreram no Setor de Autarquias quadra 1, SQNs 209, 502. Não houve transporte ou resgate de vitimas.

Carros alagados na Asa Norte

Já na SQN 402, o condutor de um ônibus da Viação Urbano, tentando desviar do engarrafamento e do alagamento, fez uma manobra e ficou atolado no canteiro central da via L2 Norte.

Na tesourinha da 111/311 norte, o condutor do veícuo GM Astra, cor prata, perdeu o controle, saiu da pista e colidiu o veículo contra uma árvore, sendo que o condutor do veiculo não se feriu. Ainda durante a chuva, no KM 02 da DF 150, sentido Grande Colorado, o Veículo Fiat Uno Vivace, cor branca, capotou no canteiro Central, sendo que o condutor, Jeferson da Silva, 25 anos, único ocupante do veiculo foi transportado para o Hospital de Sobradinho, apresentando dores lombares, consciente e orientado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: divulgação CBMDF

Na EPIA sul , altura do Supermecado Carreffour, sentido Candangolândia, o condutor de um veículo Citroen C3, cor branca perdeu o controle e capotou no canteiro central da via, não houve necessidade de transporte ao hospital.



Houve também atendimentos a ocorrências de quedas de árvores nas seguintes localidades: Condominio Jardim Botânico Rua 6, QI 23 do lago Sul e SQS 306.

Destacando a ocorrência na SQS 306, onde uma árvore de grande porte caiu sobre 4 (quatro) veículos que estavam estacionados e desocupados no momento do ocorrido, houve apenas danos materiais.