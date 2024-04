Chuva deixa Via N1 do Eixo Monumental alagada

O centro de Brasília sofreu com uma forte chuva na manhã desta quinta-feira (11) e as vias de acesso acabaram sendo afetadas. A Via N1 do Eixo Monumental está alagada e os carros de pequeno porte sofrem para transitar por ali.

O alagamento da pista está localizado por trás dos Ministérios, por baixo da Via L2 Sul. Segundo relatos de motoristas que passaram pelo local, carros pequenos estão tendo dificuldades para passar pela via.

Em um vídeo enviado para a reportagem do Jornal de Brasília, é possível ver carros andando com lentidão e até mesmo um veículo parado na pista.

Vídeo: Divulgação

Alagamentos, inundações, acidentes e quedas de árvores têm sido comuns quando a chuva aperta no centro da capital federal.