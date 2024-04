GDF Mais Perto do Cidadão estará no Arapoanga nesta sexta (12)

A região do Arapoanga recebe, neste fim de semana (12 e 13), a visita do GDF Mais Perto do Cidadão, programa da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus). A iniciativa conta com a parceria de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) para prestar serviços de apoio à população, como emissão de Carteira de Identidade, inscrições em programas sociais, atendimentos pela Defensoria Pública, cortes de cabelo, testes rápidos e vacinação, inclusive de animais.

Esta edição dá continuidade também às ações promovidas em combate à dengue, presente nas cidades do DF. “É essencial que a população participe da luta contra a dengue eliminando os possíveis criadouros para impedir a proliferação da doença”, ressalta a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. Desde o início de 2023 já foram realizadas 26 edições do programa e contabilizados cerca de 185 mil atendimentos.

Instituído em 2023 por meio do Decreto nº 44.213, o GDF Mais Perto do Cidadão é estruturado em eixos temáticos transversais, como justiça e cidadania, saúde, esporte e lazer, cultura e educação, entre outros.

Periodicamente, a Sejus reúne equipes de diversos órgãos do DF e visita uma região administrativa para atender a população local. O programa já percorreu Sobradinho II, Riacho Fundo II, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, São Sebastião, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Paranoá, Água Quente, Vicente Pires, Cidade Estrutural, Varjão e Fercal. Ceilândia, Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente, Santa Maria e Sobradinho já foram visitadas duas vezes.

GDF Mais Perto do Cidadão

→ Data: sexta (12) e sábado (13)

→ Horário: das 9h às 16h (sexta) e das 9h às 12h (sábado)

→ Local: SH Arapoanga, Condomínio Mansões Arapoanga, Q 12 – Conjunto A, s/nº, Área Especial, ao lado da UBS 5 de Arapoanga.

*Com informações da Sejus