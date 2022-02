Chuva continua no DF e tempo é instável

Inmet prevê que o céu nublado permaneça durante toda a semana, com variação da umidade relativa do ar entre 45% e 95%

Elisa Costa

[email protected]

O Distrito Federal registrou chuva intensa em várias regiões administrativas nessa terça-feira (15), como Recanto das Emas, Taguatinga, Asa Norte, Asa Sul, Planaltina e Lago Norte. A chuva da madrugada de segunda para terça na capital federal contou com raios e trovoadas em locais isolados, deu uma trégua no começo da manhã e retornou horas depois. O sol deu as caras somente em horários específicos do dia e no final da tarde.

Anésio Sobral, proprietário de uma oficina mecânica na Asa Norte, contou que a tempestade da madrugada assustou a ele e outros moradores do Plano Piloto. “Depois da meia noite veio um trovão que nunca escutei antes, o deslocamento do ar foi tão forte que acionou o alarme dos carros”, relatou. A chuva também atrapalhou as atividades do governador Ibaneis Rocha (MDB) para esta terça-feira (15): “Agenda de hoje cancelada por causa da chuva”, informou a assessoria do chefe do Executivo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que o céu nublado permaneça durante toda a semana, com variação da umidade relativa do ar entre 45% e 95%. O instituto emitiu o alerta amarelo para a região central e norte do país, que indica a possibilidade de chuvas intensas com rajadas de ventos de até 60 quilômetros por hora, contudo, o risco de queda de árvores, energia ou alagamentos é baixo.

A instabilidade no tempo também deve continuar, com episódios de chuva e sol num mesmo dia, por isso, é recomendado andar com o guarda-chuva na bolsa. O predomínio ao longo da semana será de muitas nuvens e sensação de abafamento. A temperatura mínima deve ser de 18ºC e a máxima de 28ºC até o próximo dia 17. No dia 18, a mínima e máxima caem 2 graus, ficando entre 16ºC pela noite e 26ºC durante o dia, situação que deve se manter até o próximo final de semana.

Nas redes sociais, o Inmet publicou um aviso aos brasilienses para que se preparem, pois ainda virá muita chuva pela frente. “Nesses primeiros 15 dias de fevereiro tivemos chuva quase todos os dias. A média do mês de fevereiro de 183 mm já foi superada nas estações do Gama e Brazlândia. Há previsão de chuvas até o final do mês”, explicou a pasta.

Para se proteger contra tempestades, é recomendado não se abrigar debaixo de árvores para evitar a queda de galhos ou descargas elétricas, evitar usar aparelhos conectados diretamente à tomada e não estacionar perto de torres de transmissão ou outdoors. Em casos de emergência, ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).