Ibaneis estuda a abertura de leitos pela iniciativa privada

Com taxas de ocupação em alta, governador se preocupa em mobilizar leitos para pacientes com covid

Elisa Costa

[email protected]

Depois do anúncio da abertura de novos leitos de UTI para o Hospital da Polícia Militar, na semana passada, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) afirmou ontem ao Jornal de Brasília que está trabalhando para abrir novas vagas através da rede privada de saúde. “Estamos mobilizando a iniciativa privada”, pontuou o chefe do Executivo local.

A decisão vem para aliviar a ocupação de leitos para pacientes de covid tanto na rede pública, quanto na rede privada, que segue em alta. Nas instituições privadas de saúde, os leitos pediátricos estão em 100% de utilização, enquanto os leitos adultos estão em 76,76%, sendo que ao todo, são 33 vagas privadas. Nos centros públicos, a ocupação dos leitos infantis está em 90%, enquanto a dos adultos está em 95,83%, sendo que no total, existem apenas 8 leitos vagos.

Com a taxa de transmissão da covid-19 em queda, o governador também estuda a liberação dos eventos na capital federal caso a situação da pandemia não se agrave. O líder do Buriti comentou à reportagem que ainda não há previsão para a flexibilização, mas que não descarta a opção: “Se a taxa de transmissão continuar caindo e conseguirmos abrir mais leitos ou diminuir as internações, esse é o caminho”.

Na segunda-feira (14), a taxa R(t) marcou 1,11, o que indica que a pandemia ainda está em avanço, contudo, registrou queda de 11 pontos com relação ao levantamento de sexta-feira (11), de 1,22. Ainda este ano, o número chegou a atingir 2,61, valor que se igualou ao maior índice registrado desde o início da pandemia no DF, em março de 2020. Vale ressaltar que o fenômeno ocorreu devido à alta transmissibilidade da variante ômicron e as festividades de fim de ano.

Só neste mês de fevereiro, o Laboratório Central do Distrito Federal (LACEN-DF) já analisou 6.070 amostras de covid e 128 exames recebidos ainda esperam por processamento. Com relação à disponibilidade de testes, a rede pública de saúde conta com um estoque de 432.067 testes rápidos e 9.650 testes RT-PCR para covid-19.