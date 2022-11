Chuva: árvore cai em quiosque na Vila Planalto

Segundo o CBMDF, a árvore caiu na cobertura de um quiosque, causando danos na estrutura metálica da tenda, além de mesas e cadeiras

Durante a chuva no início da tarde desta sexta-feira (25), uma árvore de grande porte caiu em um quiosque na avenida Central da Vila Planalto.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a árvore caiu na cobertura de um quiosque, causando danos na estrutura metálica da tenda, além de mesas e cadeiras.

Ainda de acordo com a corporação, não houve vítimas no acidente, já que o local funciona apenas durante a noite. Os donos do local estavam presente e acompanharam o serviço de corte

