Candidatos a programas habitacionais devem enviar documentação

Codhab divulga listagem de mais de 7 mil pessoas que precisam validar os dados cadastrais

Nesta sexta-feira (25), a listagem com mais de 7 mil candidatos inscritos no cadastro inicial de programa habitacional foi divulgada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). A lista é referente à Relação de Inscrição Individual (RII) de 30/6 até 6/11 deste ano. Os beneficiários precisam enviar à companhia documentos de comprovação.

O objetivo da convocação para habilitação é validar os dados cadastrais inseridos no momento da inscrição e verificar se atendem os requisitos de participação exigidos pelo programa, conforme a Lei Distrital n° 3.877/2006. A listagem com os documentos necessários está disponível neste link.

Essa convocação visa atender demandas do Itapoã Parque, com 12.112 unidades, Residencial Sobradinho (96), Residencial Horizonte – Sol Nascente (420), Residencial Julieta – Samambaia (144) e Recanto das Araras – Recanto das Emas (80). Todos esses empreendimentos destinam-se a candidatos acima da faixa de renda 1, pois são financiados com o recurso do FGTS. Além desses, há candidatos inscritos em outros projetos específicos das associações e cooperativas habitacionais, originários de editais de chamamento ou de convocação.

Como enviar

Os documentos devem ser enviados pelo aplicativo Codhab Cidadão, na aba “Envio de documentação”, ou pelo site, na área restrita do candidato. Caso o app ainda não esteja instalado no smartphone, clique aqui e confira o passo a passo.

Após o envio, os candidatos deverão aguardar análise. A Codhab lembra que quem não atender à convocação passará para a condição de “convocado não habilitado”, não podendo participar dos projetos habitacionais.

Com informações da Agência Brasília.