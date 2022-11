Entregues mais 704 apartamentos no Itapoã Parque

Somadas as 704 unidades habitacionais liberadas nesta sexta (25), o Itapoã Parque chegou a 2.048 apartamentos entregues em 2022

A sexta-feira (25) foi de boas notícias e realização de um sonho para 704 famílias que receberam as chaves de apartamentos no Itapoã Parque. A entrega aos novos moradores foi feita pelo governador Ibaneis Rocha, que anunciou a construção de 40 mil unidades habitacionais nos próximos anos.

Somadas as 704 unidades habitacionais liberadas nesta sexta (25), o Itapoã Parque chegou a 2.048 apartamentos entregues em 2022. As demais moradias serão disponibilizadas no decorrer de 2023 e 2024.

“Fico feliz de ver o fruto desse trabalho sendo entregue a essa população que tanto merece. Vamos entregar a região com escolas, Cras, Creas e unidades comerciais. É um bairro completo”, destacou o governador Ibaneis Rocha.

O chefe do Executivo também falou dos projetos em andamento junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) para alcançar 40 mil entregas na próxima gestão. “Estamos com todos os terrenos aprovados, temos um bairro que será construído em São Sebastião, outro no Recanto das Emas e diversas obras que já estão sendo realizadas no Riacho Fundo II. Então, nós vamos entregar no próximo mandato 40 mil moradias para a população do Distrito Federal”, detalhou.

O Itapoã Parque conta com subsídio do governo federal e financiamento da Caixa Econômica Federal. Os apartamentos têm dois e três quartos e são destinados às famílias das faixas 1,5, 2 e 3 do eixo Morar Bem, programa habitacional da Codhab vinculado ao governo federal. Ou seja, aquelas com renda familiar mensal entre R$ 1,8 mil e R$ 7 mil.

“Aos poucos, o bairro vai se transformando. Temos a escola que está com a parte de obra civil praticamente pronta e teremos condições de entregá-la em dezembro. O Cras e o Creas também estão projetados. Os apartamentos contam com dois e três quartos, sala, cozinha, banheiro, uma estrutura de primeira qualidade”, aponta o presidente da Codhab, João Monteiro.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Sonho realizado

Uma das novas moradoras é a técnica em enfermagem Antonia da Silva, emocionada com a entrega. “Foram 15 anos esperando para realizar o sonho. A sensação não tem preço, estou muito feliz. Já entrei no apartamento e já planejo coisas boas”, comemora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais do que um condomínio, o Itapoã Parque é um bairro para 50 mil pessoas – o número tem como base a média de pessoas por família, que é de quatro membros. A imensa obra é erguida em uma área de 200 hectares – o equivalente a 200 campos de futebol – e começou a ser inaugurada este ano. Em dezembro, está prevista a inauguração da primeira escola do bairro, que também vai ganhar equipamentos de assistência social, praças, jardins e lotes comerciais vendidos pela Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap).

“Esse projeto foi pensado lá atrás para o morador ter toda a infraestrutura necessária. Terá um comércio vibrante, completamente regularizado, e onde todas as atividades vão poder se instalar, como agências bancárias e lotes comerciais. Será uma cidade para 50 mil pessoas”, destaca o diretor-presidente da JC Gontijo Engenharia, Carlos Gurgulino.