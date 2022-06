Chegada de novos engenheiros reforça time da obra do Túnel de Taguatinga

A maioria tem formação em engenharia civil, mas há também os que atuam nas engenharias de produção, de projetos e de orçamento

A equipe que constrói o Túnel de Taguatinga vai ganhar mais um reforço. Nos próximos dias, um engenheiro eletricista e um engenheiro mecânico chegam ao canteiro de obras para dar suporte e monitorar a nova etapa de acabamento da construção, com a instalação elétrica e mecânica do interior da passagem subterrânea.

Os profissionais vão se juntar ao time de 35 engenheiros envolvidos diretamente na estruturação do túnel – seis da Secretaria de Obras, 20 do consórcio de empresas contratadas para a execução e nove responsáveis pela supervisão de tudo que é feito. Outros atuam temporariamente, dependendo da fase de produção.

A maioria tem formação em engenharia civil, mas há também os que atuam nas engenharias de produção, de projetos, de orçamento, de gestão e de segurança.

“As novas instalações, como os sistemas de iluminação, rede elétrica e ventilação, fazem parte do acabamento do túnel, etapa que caminha para a finalização da obra”, afirma o coordenador técnico de supervisão do Túnel de Taguatinga, Ricardo Simplício.

Diariamente, cerca de 400 operários põem a mão na massa, todos os dias, nos dois canteiros de obra na chegada de Taguatinga.

Agência Brasília