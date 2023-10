Chamamento público para manutenção de áreas de Cerrado em recuperação

O edital tem por objetivo convocar organizações da sociedade civil (OSCs) para fazer manutenção de áreas de plantios que estejam passando pelo processo de reabilitação

Com objetivo de realizar ações de manutenção em plantios de recuperação do Cerrado no Distrito Federal, o Fundo Único do Meio Ambiente do DF, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema), lançou, na sexta-feira (29/9), chamamento público de organizações da sociedade civil (OSCs) para executar o projeto Manutenção de áreas de Cerrado em recuperação. A íntegra do edital e seus anexos encontram-se divulgados no site da Sema.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, o desenvolvimento de florestas urbanas ajuda a reduzir as vulnerabilidades do Distrito Federal no que diz respeito aos efeitos desastrosos causados pela mudança de clima. “O Governo do Distrito Federal, por meio da Sema, elaborou em 2021 o Plano de Enfrentamento aos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima para Reduzir as Vulnerabilidades e Ampliar a Adaptação no Distrito Federal”, esclarece.

Para a chefe da Assessoria Especial da Subsecretaria de Assuntos Estratégicos da Sema, Flávia Ilíada, o sucesso da recuperação da vegetação, com plantios de espécies do cerrado, depende do compromisso com a conservação. “A manutenção dessas áreas plantadas pelo CITinova é uma etapa fundamental na consolidação dos plantios, pois contribui para o êxito dessa ação que impacta importantes frentes da agenda ambiental: recuperação do Cerrado, segurança hídrica e combate às mudanças do clima”, explica.

O projeto originou-se dos esforços realizados entre os anos de 2020 e 2023 pela Sema, por meio do projeto CITinova – Cidades Sustentáveis, que oferece o que há de mais avançado em conteúdo, soluções tecnológicas e ferramentas colaborativas para a promoção de gestão pública integrada, inclusiva, participativa e sustentável.

Requisitos para habilitação

Os requisitos para habilitação da OSC, bem como demais informações pertinentes, estão descritos no edital de chamamento, que se encontra no site https://www.sema.df.gov.br/. Os interessados têm até 30 dias contados da publicação deste edital no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) para o envio da ficha de inscrição e da proposta para o e-mail [email protected].

