Chamamento público para fornecedores de material didático escolar é lançado

Objetivo é selecionar papelarias no Distrito Federal para atender a alunos matriculados na rede pública de ensino

Nesta quinta-feira (24), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) publicou o Chamamento Público nº 06/2022, destinado ao credenciamento de papelarias sediadas no Distrito Federal. A ideia é fornecer material didático escolar aos alunos regularmente matriculados na rede pública de ensino do DF, beneficiários do Programa Bolsa Família, atual Programa Auxílio Brasil, por meio do Cartão Material Escolar (CME).

Os interessados deverão atender as condicionantes do Edital de Chamamento Público e encaminhar toda a documentação exigida, em remessa única, a partir de 22 de março de 2023 até o final do primeiro trimestre letivo do respectivo ano, para o email [email protected].

O programa é realizado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Educação. Entre os critérios para participar do programa, estão a declaração de que está ciente e concorda com as disposições previstas no edital e se responsabilizar, sob as penas da lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Em caso de dúvidas sobre como participar do programa, os estabelecimentos podem procurar o atendimento presencial, mas é preciso agendar por meio dos números (61) 2141-5543 ou (61) 2141-5519. Leia o edital na íntegra.

Com informações da Agência Brasília.