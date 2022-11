GDF Presente retira 40 toneladas de lixo da QNN 9, em Ceilândia

O descarte de resíduos de forma irregular causa entupimento de bueiros e galerias, provocando transtornos como alagamento

Em ação coordenada pelo programa GDF Presente, uma equipe da Administração de Ceilândia retirou, na última sexta-feira (18), cerca de 40 toneladas de entulho na QNN 9. A maioria, resto de construção, lixos orgânicos e todo tipo de materiais inservíveis. A operação envolveu quatro caminhões e uma pá mecânica e foi realizada em uma área de transbordo irregular do setor.

Moradora da região, Adélia dos Santos, 43 anos, faz um desabafo: “Infelizmente é a própria população que faz esse descarte irregular no lugar. É preciso ter conscientização, porque é perigoso; o local vira uma morada para todo tipo de bicho peçonhento”.

A prática de descartar resíduos de forma irregular é um dos fatores que causam o entupimento de bueiros e galerias, provocando transtornos como alagamento em períodos de chuvas intensas. Além disso, o lixo despejado em ruas, praças ou em locais inapropriados, como acontece na QNN 9, a céu aberto, se transforma em potentes depósitos do mosquito da dengue e de outros animais, como escorpiões e ratos.

De acordo com a Administração de Ceilândia, só no último fim de semana, foram retiradas quase 80 toneladas de lixo na cidade. Para o coordenador do Polo Oeste 2 do GDF Presente, Elton Walcacer, intervenções de limpeza como essa representam qualidade de vida.

“Esta é uma ação de zeladoria nas cidades que melhora a autoestima e influi diretamente na saúde da vizinhança, já que eliminamos um foco potencial na proliferação de bichos peçonhentos e de mosquitos nocivos às pessoas”, defende.

Com informações da Agência Brasília