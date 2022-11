Nova iluminação aumenta segurança e conforto em Vicente Pires

A melhoria na iluminação da região também recebe elogios do empresário Gilberto Guiotti, 40, proprietário de uma empresa de comunicação visual. “Esse lado de cá da Via Estrutural era um breu danado, não tinha iluminação”, lembra. “Agora, a claridade existe. A gente percebe também que até mesmo o fluxo de veículos ficou mais organizado.”

O administrador da cidade, Admilson Teixeira, ressalta que a benfeitoria era um pedido antigo tanto de comerciantes quanto de moradores. “Na realidade, é um conjunto de beneficiados: moradores do centro da cidade, dos condomínios aqui próximos, empresários e motoristas”, resume. “É mais qualidade de vida para todos.”

A via marginal de Vicente Pires que se encontra com a Estrutural agora está toda iluminada. Para satisfação de moradores e comerciantes, a escuridão que tomava conta da região quando a noite caía é coisa do passado, já que a Companhia Energética de Brasília (CEB) finalizou a instalação de 125 postes de iluminação pública com 142 lâmpadas de LED. Executado em parceria com a Secretaria de Obras, o trabalho recebeu investimentos de R$ 953.14 mil, oriundos da taxa de Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

Ali estão postes circulares de concreto com 16 metros de altura e luminárias de LED 280 W. São pontos de iluminação que percorrem a área comercial e vão até a ponte que dá acesso ao Jóquei. Segundo o presidente da CEB, Edison Garcia, desde 2019, a companhia já trocou cerca de 80 mil lâmpadas antigas pelas de LED por todo o Distrito Federal.

“Trata-se de uma região importante, de grande circulação de pessoas e de veículos, ali na entrada de Vicente Pires, e a obra veio para oferecer uma luminosidade muito melhor e mais segurança para a população”, afirma o gestor. Melhor e mais em conta: as luminárias, além de mais eficientes, proporcionam uma economia de energia de cerca de 50%.

População aprova

A melhoria na iluminação da região também recebe elogios do empresário Gilberto Guiotti, 40, proprietário de uma empresa de comunicação visual. “Esse lado de cá da Via Estrutural era um breu danado, não tinha iluminação”, lembra. “Agora, a claridade existe. A gente percebe também que até mesmo o fluxo de veículos ficou mais organizado.”

O administrador da cidade, Admilson Teixeira, ressalta que a benfeitoria era um pedido antigo tanto de comerciantes quanto de moradores. “Na realidade, é um conjunto de beneficiados: moradores do centro da cidade, dos condomínios aqui próximos, empresários e motoristas”, resume. “É mais qualidade de vida para todos.”

Com informações da Agência Brasília