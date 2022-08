CEUB oferece acompanhamento psicológico de baixo custo à comunidade

Atendimentos incluem avaliação e sessões semanais para crianças, adolescentes, adultos, casais e famílias

O Centro Universitário de Brasília (CEUB) oferece à comunidade atendimento psicológico por R$ 40. As modalidades de atendimento psicoterápico contemplam crianças, a partir de quatro anos, adolescentes, adultos, casais e famílias. A importância desse tipo de acompanhamento é que, por ventura, em qualquer momento da vida, alguém sempre precisará de um acompanhamento psicológico, principalmente após um momento crítico como foi o da pandemia de covid-19 e, o CEUB, por meio da Clínica Escola de psicologia, oferece esse serviço por um preço que cabe no bolso.

Os números alarmam

De acordo com um resumo científico divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no primeiro ano da pandemia de covid-19, a prevalência global de transtorno de ansiedade e depressão aumentou 25%. Uma das principais explicações para o aumento dos casos é o estresse sem precedentes causado pelo isolamento social decorrente dos dois últimos anos. Solidão, medo de infecção, sofrimento e temor da morte, lutos contínuos e preocupações financeiras também foram citados no documento como estressores que levaram à ansiedade e à depressão.

Outro estudo, desta vez com enfoque nacional, que avalia os impactos negativos da pandemia da covid-19 na saúde da população brasileira revelou que, entre o período pré-pandemia e o 1º trimestre de 2022, foi registrado um aumento de 41% no diagnóstico médico de depressão da população brasileira. Os dados são do Covitel — Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia.

Além disso, por dia, no DF, 10 profissionais foram afastados do trabalho pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2020 e 2021 devido a problemas de ansiedade e depressão. Nesses dois anos, foram 7.776 trabalhadores afastados por esses motivos. Ao todo, em 2020, houveram 4.717 afastamentos, e em 2021, o número caiu para 3.059. A plataforma Smart Lab, desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) não contém ainda dados de 2022.

Realizado pelo Centro de Formação Profissional (CENFOR) do Centro Universitário, os atendimentos acontecem no Edifício União, localizado no Setor Comercial Sul de Brasília (SCS). Os 40 reais incluem análise psicológica e 4 consultas por mês, ou seja, uma consulta por semana. O projeto conta com o apoio dos alunos do curso de Psicologia do CEUB. Os interessados podem agendar o atendimento por telefone (61) 3966-1626, ou presencialmente, no próprio Edifício União.

Unindo a teoria à prática

O local onde ocorre os atendimentos oferecidos pela faculdade é um espaço especializado para oferecer a formação em saúde dos alunos do CEUB, para unir a teoria à prática. “Os alunos do curso de Psicologia do CEUB atuam no Edifício União para começarem a atender, com supervisão dos professores responsáveis”, explica a professora de Psicologia do CEUB, Luciana Campolina.”, explica a professora de psicologia, Luciana Campolina. “O projeto é aberto ao público e de fácil acesso, pois o prédio se localiza no centro da cidade e com taxa de baixo custo”, completa.

O programa não tem limite de idade e atende a crianças a partir de quatro anos até casais, grupos, idosos, etc. “Atendemos às necessidades e demandas de acordo com a avaliação psicológica feita no primeiro atendimento”, pontua a docente do CEUB.