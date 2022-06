Cerimônia marca a formatura do 5º ciclo do RenovaDF

Segundo o governador Ibaneis Rocha, o pagamento de parcelas que ainda estão em aberto seria efetuado ainda hoje

No dia seguinte ao lançamento do 6º ciclo do programa RenovaDF, foi realizada a cerimônia de formatura do 5º ciclo, em que os alunos receberam os certificados de conclusão de curso de auxiliar de manutenção, ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF).

A cerimônia foi transmitida ao vivo pelos canais oficiais do Governo do Distrito Federal (GDF). Neste ciclo, os alunos concluíram o curso de auxiliar de manutenção com noção de diferentes profissões, como carpinteiro, jardineiro, pintor, serralheiro e pedreiro. Os alunos atuaram nas Regiões Administrativas do Gama, Varjão, São Sebastião, Riacho Fundo I, Estrutural, Brazlândia, Plano Piloto, Sobradinho II, Ceilândia e Planaltina.

Dentre os alunos, estavam 98 pessoas em situação de rua, que foram recebidas e instruídas em busca de dignidade para recomeçar a vida. Os alunos trabalharam nas reformas de praças, campos sintéticos, ccentros olímpicos, feira popular e, pela primeira vez, em viadutos. Para não atrapalhar o trânsito, eles receberam aulas noturnas.

Segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), aproveitando o encerramento do ciclo, o pagamento de parcelas que ainda estão em aberto seria efetuado ainda hoje. O programa RenovaDF, coordenado pela Secretaria de Trabalho do DF, tem o objetivo de qualificar pessoas desempregadas e, por meio das atividades práticas, reformar e restaurar equipamentos públicos.

Novo ciclo

O novo ciclo foi lançado na terça-feira (14), no ginásio regional da Ceilândia. Ao total, são 2.500 alunos inscritos para o curso de qualificação de auxiliar de manutenção, com noções de diferentes profissões, tais como carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. Desses inscritos, 1.500 são alunos de Ceilândia e 500 de Taguatinga.

Neste 6º Ciclo, também há a inclusão de 158 pessoas em situação de rua, que serão acompanhadas pelas unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) da Secretaria de Desenvolvimento Social.