Cerca de 180 famílias recebem manutenção da CEB em Planaltina

Nesta quarta (24), serviços de assistência da rede de alta tensão também serão realizados em Ceilândia e São Sebastião

Ceilândia e Planaltina passarão por manutenção preventiva na rede elétrica, nesta quarta-feira (24). Durante os trabalhos, endereços nas duas regiões ficarão, temporariamente, sem energia.

Na QNM 21, em Ceilândia, o desligamento ocorrerá de 8h às 13h, nos conjuntos G, H e EQNM 21/23 (Centro de Ensino 4), onde será feita, também, a substituição de poste. Em Planaltina, a interrupção no fornecimento de energia será no Condomínio Quintas do Amanhecer II, chácaras 1 a 179.

Em São Sebastião, a CEB Distribuição fará, também nesta quarta-feira (24), a extensão de rede de alta tensão, na BR-251, Km 78, onde ficam as chácaras Pau de Cacheta e Canuma. Por isso, das 8h40 às 16h30, a região ficará sem energia.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília