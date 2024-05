Centros olímpicos e paralímpicos terão quadras de areia renovadas

Neste último domingo (05), o Distrito Federal se despediu da etapa Elite de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e da etapa Brasília do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Bet7k, que aconteceram no Parque da Cidade Sarah Kubitschek.

Além de ter reunido mais de 50 mil pessoas durante os 12 dias de evento, o torneio deixou um legado aos esportistas da capital: 200 mil toneladas de areia. O material tem sido doado para quadras públicas do Distrito Federal.

Entre os locais beneficiados, estão seis unidades dos centros olímpicos e paralímpicos: Setor O, Santa Maria, Gama, Riacho Fundo, Samambaia e São Sebastião. A troca vai favorecer os alunos das modalidades de futevôlei, futebol e vôlei.

A Secretaria de Esporte e Lazer planeja distribuir para os espaços localizados em algumas regiões administrativas, segundo o gestor da pasta, Renato Junqueira. “Vamos distribuir essa areia conforme demanda. Essa doação faz parte do compromisso da pasta em oferecer à comunidade um espaço renovado e adequado para prática esportiva”, destaca.

Além dos centros olímpicos e paralímpicos e regiões administrativas, a areia também será distribuída no parque Ana Lídia, um dos principais pontos de lazer voltado às crianças no Parque da Cidade.

As etapas do Circuito de Vôlei de Praia foram realizadas pela Confederação Brasileira de Vôlei e receberam o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer.

As informações são da Agência Brasília