Guias incentivam alimentação saudável para beneficiários do Cartão Prato Cheio

Em comemoração aos quatro anos do programa Cartão Prato Cheio, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), responsável pelo benefício, lançou dois manuais que incentivam a alimentação saudável dos beneficiários.

Um dos guias traz receitas práticas com ingredientes acessíveis; o outro mostra como aproveitar melhor o programa, com dicas para o dia a dia. Os dois manuais estão disponíveis no site da Sedes.

Criado em maio de 2020, em meio à pandemia de covid-19, o Cartão Prato Cheio concede nove parcelas de R$ 250 cada para famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. Para ter acesso ao benefício, a família deve passar por atendimento socioassistencial nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

O guia com dicas para aproveitar melhor o programa Cartão Prato Cheio traz a importância do planejamento financeiro para uma alimentação saudável, sugestões de estratégias de compras inteligentes e econômicas e um passo a passo para a higienização de alimentos, além de informações sobre rotulagem, organização e armazenamento correto dos alimentos.

O outro manual traz receitas práticas e saudáveis que podem ser preparadas com ingredientes acessíveis comprados com o crédito do programa. São 12 receitas fáceis e saborosas, que podem ser feitas pelas famílias no dia a dia, como a panqueca de banana, sobrecoxa de frango assada com batatas, escondidinho de frango e sopa de legumes.

“Garantir segurança alimentar e nutricional não é colocar comida na mesa apenas, mas viabilizar e dar autonomia ao cidadão para ele tenha uma alimentação adequada, saudável, com os nutrientes necessários para ter saúde, para o crescimento saudável das crianças. Nossa intenção é mostrar que o Cartão Prato Cheio pode ser um aliado nisso também”, ressalta a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

