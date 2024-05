Lojistas estão empolgados com a chegada do Dia das Mães 

Uma das datas mais quentes para o varejo se aproxima e deixa os lojistas empolgados. Com a chegada do Dia das Mães, o comércio espera aquecer as vendas, como está projetado na pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF (IFDF), que traz que R$ 334 milhões devem ser injetados na economia do Distrito Federal nesta data.

Segundo o levantamento, o brasiliense está mais disposto a gastar este ano: o preço médio do presente passou de R$ 226,77, no ano passado, para R$ 242,41, neste ano. As compras mais caras estão por conta do público masculino, que está disposto a fazer compras mais caras, na média de R$ 257,23, enquanto o valor médio das compras das mulheres deve ser R$ 233,62.

O levantamento aponta que os lojistas esperam um crescimento médio de 19,4% nas vendas. “Pra mim, essa é a segunda data que mais vende, perdendo apenas para o natal. As vendas já começaram a apresentar alta desde a semana passada. Calçado é um item que as pessoas procuram muito para dar de presente”, compartilha Eleni Costa Batista, dona de uma loja de calçados no JK Shopping. Como compartilha a empresária, para atrair mais clientes, ela aproveitou a data para fazer uma promoção. “Nas compras acima de R$ 300,00, o cliente ganha 10 sessões de depilação a laser, um SPA facial e alguns outros mimos”, explicou Eleni.

Conforme destaca o presidente da Fecomércio- DF, José Aparecido Freire, essa tendência positiva nas vendas do comércio pode ser atribuída às condições atuais da economia. “A inflação está controlada e há uma melhora na situação financeira dos consumidores brasilienses em relação ao ano anterior”, pontua o titular.

Sobre os produtos mais procurados na hora de presentear, roupas e acessórios lideram a lista, com mais de 23%, seguidos de cosméticos, perfumes e calçados.

Eula Vasconcelos, de 50 anos, é mãe, e resolveu que esse ano irá se presentear. “Vou me presentear! Até R$ 200,00 acho que é possível comprar algo legal. Os preços estão bons e estão fazendo bastante promoções, pelo menos nas lojas de roupa, que é o que pretendo comprar pra mim”, contou a copeira.

Também optando pelas roupas na hora do presente, Daiane Silva Abreu, de 30 anos, levou a mãe ao shopping para escolher seu presente. “Viemos passear hoje e ela que vai escolher o presente dela! Não fiz pesquisa prévia, mas estou achando os preços bons. Já vi bastante promoção hoje”, contou a monitora escolar. “Somos 4 filhas, então gastando até R$ 100,00 cada, vai dar pra proporcionar algo legal pra ela”, completou Daiane.

Preços

Quanto aos valores dos produtos, a apuração do IFDF mostra que mais de 70% dos lojistas (72,7%) irão manter os mesmos preços do ano passado. Outros 19,2% devem aumentar, e 8,1% planejam diminuir os valores. Para aqueles que irão alterar os preços, a pesquisa previu 10,98% a mais. As principais justificativas para o acréscimo são o repasse de fornecedores (45,1%), seguido pelo aumento de impostos (30,1%) e aumento na margem de lucro (13,3%). Entre os que optaram por diminuir os preços, as principais motivações são atrair mais clientes (37,5%), adequar ao cenário de crise (27,1%) e aumentar as vendas (20,8%).

Bares e restaurantes

Não apenas os lojistas estão empolgados pela ocasião. A data promete também aumentar o lucro de quem trabalha no ramo de bares e restaurantes, haja vista que o Dia das Mães é o segundo melhor momento do ano para esse setor, perdendo apenas para o Dia dos Namorados.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, o primeiro trimestre não foi bom como o setor esperava, mas houve recuperação a partir de março. “Agora, as empresas estão animadas para o Dia das Mães. Quatro em cada cinco empresários estão esperando um ano melhor do que no ano passado”, elucida. “A maioria, ou seja, 60%, já acham que o crescimento vai ser acima de 20% em relação a igual data comemorativa de 2023. A turma está bem animada com o Dia das Mães. As consequências disso são muito positivas. Reduz a situação dura que está todo mundo enfrentando”, disse Solmucci.

Como compartilha Augusto Borges, proprietário do restaurante self service Praticitá, localizado no Plano Piloto, apesar do seu estabelecimento não abrir aos domingos, as expectativas para o sábado que antecede a data são altas. “Esperamos ter a casa cheia neste sábado especial, já que somos bem conhecidos e frequentados por famílias”, comentou o empresário. Para a ocasião, ele conta que está preparando um cardápio especial, elaborado especialmente para agradar as mães. “Além disso, contamos com uma parceria com o Praticitá Platters, e estamos oferecendo opções de encomendas para o Dia das Mães, como tábuas de frios e gift boxes. Teremos unidades prontas para entrega, para aqueles que ainda não garantiram o presente para suas mães”, acrescentou Augusto.

No ponto de vista do empresário, tanto o Dia das Mães, quanto dos Pais, costumam trazer bons números para quem trabalha no setor. “Já somos conhecidos por servir um menu especial nessas ocasiões, e muitas famílias optam por adiantar a celebração do Dia das Mães, escolhendo nosso estabelecimento como uma opção para evitar os restaurantes lotados aos domingos”, finalizou.

Como o movimento esperado é muito acima do normal, há aumento de contratações pelos estabelecimentos. De acordo com pesquisa divulgada pela Abrasel e realizada com 3.069 empresários, entre os dias 22 e 29 de abril, 77% dos estabelecimentos estão planejando abrir as portas no segundo domingo de maio (12). Desses, 78% esperam superar o faturamento do ano anterior, com a maioria (62%) projetando aumento de até 20%. “Está todo mundo querendo aproveitar esse dia, que é muito especial”, comentou Paulo.

Apostando em um diferencial

Com unidades nas Asas Sul e Norte, o Ernesto Cafés Especiais, além de abrir no domingo, preparou um presente especial para quem ainda não pensou no que dar para a mãe. A cafeteria está com uma cesta especial de café da manhã, idealizada especialmente para celebrar a data. Assim como acontece na loja, a cesta leva em conta o cuidadoso processo de escolha de ingredientes artesanais e frescos e foi pensada para ser consumida por toda a familia”, destaca Giordano Bomfim, gerente do local.

Custando R$ 240,00, ela conta com mais de 15 itens selecionados e variados, com opções doces e salgadas.

Para a data em si, Giordano espera um bom movimento no café. “O dia das mães costuma ser um dos dias mais movimentados do ano, com um aumento de cerca de 25% na procura pelo café da manhã nas unidades do Ernesto”, revela.