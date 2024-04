Centro Obstétrico do HRSM recebe novas camas

Novas camas obstétricas pré-parto, parto e pós-parto (camas PPP), chegaram ao Centro Obstétrico do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) nesta sexta-feira (26). As sete camas foram adquiridas com um orçamento decorrente de emenda parlamentar da deputada Jaqueline Silva (MDB).

A emenda foi destinada à compra dos novos leitos no HRSM por razão de seu Centro Obstétrico ser referência em partos de alto risco e risco habitual, realizando, segundo a portaria Nº 1321 de 14 de dezembro 2018, uma média de 350 partos, sendo mais de 53% partos normais.

O novo equipamento permite a gestante a ter um parto ativo e decidir a posição que a deixe mais confortável em todos os procedimentos antes, durante e depois do parto atendendo os conceitos do parto humanizado, garantindo a segurança da paciente e a facilidade no atendimento por parte da equipe que a assiste, evitando sua transferência e movimentação entre os setores.

As camas são uma nova ferramenta de auxílio no atendimento de forma a evitar intercorrências materna e neonatal.

*Com informações da Agência Brasília